Doğu Perinçek: "ABD'de çare aramak, bölünmeye hizmettir"

Türkiye ve dünyanın gündeminin tüm ayrıntılarıyla konuşulduğu Çıkış Yolu programı Ulusal Kanal'da başladı... Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'ÇÜRÜMEYİ TEMSİL EDİYORLAR'

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuşmasından satır başları şöyle:

- HÜDA-PAR ve Saadet Partisi ABD'nin başında bulunduğu sistemin ürünleri. Çürümeyi temsil ediyorlar...

- Eşcinsellik kölelik ve kulluk sisteminin ürünüdür. Kadının aşağılandı toplumlarda eşcinselliğin açığa çıktığını görebilirsiniz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kadın'a erkeklerle beraber yer vermeyen anlayış orta çağ ürünü. Kadını erkekten ayırmak Türk kadınına karşı büyük bir hakaret. Kadın ve erkeği ayırarak hangi ahlakı savunabilirsin?#canlı izlemek için:… pic.twitter.com/grbSvswBHS — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 5, 2024

- Kadın'a erkeklerle beraber yer vermeyen anlayış orta çağ ürünü. Kadını erkekten ayırmak Türk kadınına karşı büyük bir hakaret. Kadın ve erkeği ayırarak hangi ahlakı savunabilirsin?

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Eşcinsellik kölelik ve kulluk sisteminin ürünüdür. Kadının aşağılandı toplumlarda eşcinselliğin açığa çıktığını görebilirsiniz.#canlı izlemek için:https://t.co/fJiD8HqpRz pic.twitter.com/lxeZGOT2Sp — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 5, 2024

"TÜRKİYE'NİN ABD İLE ÇÖZEBİLECEĞİ BİR SORUNU YOK. ÇÜNKÜ TÜRKİYE'DE SORUNUN KENDİSİ ABD"

“Türkiye'nin Amerika ile çözebileceği bir sorunu yok. Çünkü Türkiye'nin sorununun kendisi Amerika” diyen Perinçek şöyle konuştu:

- Amerika'nın dayattığı ekonomik program yüzünden bugün üretim ekonomisini tahrip etmiştir. Türkiye, Halkın büyük şikayetler halinde olduğu, büyük bir ekonomik sıkıntı haline düşmüştür. Amerika'nın dayattığı programın sonucu. Amerika Türkiye'yi bölmeyi dayatıyor. Silivri duvarı da o bölme için kurulmuştu, PKK da Türkiye'yi bölmek için Amerika tarafından destekleniyor. FETÖ darbesinin arkasında da Amerika vardı. Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan bir darbeydi. Dolayısıyla Amerika'da çare arayanlar, Türkiye ekonomisini batırırlar ve Türkiye'nin bölünmesine hizmet ederler ama bölemezler.

Perinçek şöyle devam etti:

- Ben görüşmeyi eleştirmiyorum, ben Amerika'da çare aramayı eleştiriyorum. Oraya Amerika'nın rotasına girdikleri için gidiyorlar. Yoksa Amerika'ya 'Yunanistan'daki Türkiye'ye namluları çevirdiğiniz üsleri kaldırın, bu NATO müttefikliği?' diyebiliyorlar mı?

"HAMAS DÜNYAYI DİZE GETİRDİ. İSRAİL DEVLETİNİ İKİYE BÖLDÜ"

Doğu Perinçek İsrail'in Gazze işgali ve HAMAS direnişini yorumladı "HAMAS dünyayı dize getirdi" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- HAMAS dünyayı dize getirdi. İsrail devletini ikiye böldü.#canlı izlemek için:https://t.co/fJiD8HqpRz pic.twitter.com/22RaoEi7WS — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 5, 2024

'BÜYÜK ÇÖZÜME BUGÜNDEN YÜKLENELİM'

Perinçek şöyle konuştu:

- Bu seçim bir kapı açma, pencere açma seçimidir. Türkiye'nin büyük çözümüne bugünden yüklenelim. Atlantik güçleriyle milli güçler arasındaki çelişmeler keskinleşiyor. Türkiye bu hesaplaşmada artık bir sonuca varacak. Önümüzdeki birkaç yıllık bir karar sürecine girdik. Atlantik güçlerinin Türkiye'deki hakimiyetleri bitecek. Onun yerine üreticilerin milli hükümeti kurulacak. Türkiye milli üretim dönemine, çağına girecek.

'VATAN PARTİSİ SİGORTA OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Perinçek Vatan Partisi'nin yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi: