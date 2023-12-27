Doğu Perinçek: "NATO'ya Evet Diyenler NATO Enkazı Altında Kalacaktır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçen, İsveç'in NATO'ya üyeliğe kabulü sonrası açıklama yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezinde, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ile birlikte yaptığı basın toplantısında, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun İsveç’in NATO’ya alınması konusunda oyçokluğuyla aldığı kararın “Türkiye halkının iradesine aykırı” olduğunu belirtti. Perinçek, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun Meclis’ten halkoyuna başvurulmasını talep eden kararını açıkladı.

Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları,

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, bugün toplanarak NATO konusunda halkoyuna gidilmesi talebiyle TBMM’ye başvurma kararı aldı ve aşağıdaki bildiriyi yayınlıyor.

Türk Milletine Bildiri

Aziz Türk Milleti,

NATO askerimizi polisimizi şehit ediyor.

Atlantik beyleri, NATO’ya evet diyor.

Aynı Atlantikçiler, şehit cenazelerinde boy gösteriyor.

Halk artık bu iki yüzlülükten nefret ediyor.

İsveç'in NATO'ya alınmasına evet diyenler, şehit cenazelerine gelmesin!

Cenaze törenlerinde takılan kara gözlükler, şehitlerin uğruna can verdikleri vatan davasına boş veren bakışları gizleyemiyor.

NATO'ya Evet Türkiye'ye İhanettir

NATO’ya evet, Gladyo yuvalanmasına evettir.

NATO’ya evet, ABD darbelerine evettir.

NATO’ya evet, Mehmetçiğe ve polisimize sıkılan kurşuna evettir.

NATO’ya evet, ABD’nin Yunanistan kıyılarında kurduğu Türkiye’yi tehdit eden üslere evettir.

NATO’ya evet, PKK’ya destektir.

NATO’ya evet, FETÖ’ye şevkattir.

NATO’ya evet, ekonomik iflasa evettir.

NATO’ya evet, ABD saldırganlığına davettir.

NATO’ya evet, ABD ve İsrail’in sözde “Kürdistan” planına evettir.

NATO’ya evet, komşulara ihanettir.

NATO’ya evet, Filistin’e hançerdir.

Özetle: NATO’ya evet, Türkiye’ye ihanettir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Açıklama Yapıyor!



📌"NATO’ya evet, ABD darbelerine evettir"

📌"NATO’ya evet, PKK’ya destektir."

📌"NATO’ya evet, FETÖ’ye şevkattir."#Canlı izlemek için -> https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/IUUMIPNrcz — Ulusal (@ulusalkanal) December 27, 2023

NATO'ya Evet Diyenler NATO Enkazı Altında Kalacaklar

NATO’ya evet diyenlere sesleniyoruz:

Beyler, istediğiniz kadar NATO’ya evet deyin, NATO’nuz dağılıyor. NATO’daki efendilerin itiraf ettikleri gibi, NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.

Siz NATO’nun cenazesine bile katılamayacaksınız, çünkü NATO’nun enkazı altında kalacaksınız!

NATO'ya Teslimiyete Son

Türk milletinin iradesini hiçe sayan NATO’ya teslimiyete yeter diyoruz!

Halk, NATO’ya karşı!

Türk milleti, NATO’ya selam duran Hükümet istemiyor.

Türk milleti, NATO’ya boyun eğen Meclis istemiyor.

Türkiye, çok değil birkaç yıl içinde NATO zincirini kıracaktır!

Bağımsız ve Üreten Türkiye ufuktadır!

Hodri Meydan

Buradan Meclis’teki bütün Natocu partilere meydan okuyoruz.

NATO’yu Mehmetçiklerin analarına, babalarına, kardaşlarına, komşularına, silah arkadaşlarına soralım!

NATO’yu Türkiye halkına soralım.

Demokrasi lafazanlığına artık bu milletin karnı tok!

NATO için halk oylaması talep ediyoruz.

Hodri meydan, NATO’yu Türk milletine soralım.