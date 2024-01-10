Dünya'nın En Güçlü Orduları Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
Her sene Dünya'nın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower sıralaması belli oldu. "Global Firepower 2024" sıralamasında Türkiye'nin yükselişi ve Fransa'nın sıralamada düşüşü dikkat çekerken ilk 10 ülkede belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte yanıtı...
Dünya'nın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower sıralamasında 2024 verileri açıklandı. Yapılan değerlendirmelerle birlite Türkiye listede üst basamaklara doğru yükselişini sürdürdü. İlk 10 ülke arasında ilk 4 yerini korurken Birleşik Krallık, Pakistan ve ilk 10'dan düşen Fransa ise dikkat çekti.
Peki Türkiye Dünya'nın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Dünya'nın en güçlü Orduları sıralaması...
- ABD
- RUSYA
- ÇİN
- HİNDİSTAN
- GÜNEY KORE
- BİRLEŞİK KRALLIK
- JAPONYA
- TÜRKİYE
- PAKİSTAN
- İTALYA
Fransa listeye ancak 11. sıradan dahil olurken İran 14, İsrail 17 ve Almanya ise 19. sıradan dahil olabildi...