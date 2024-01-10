Dünya'nın En Güçlü Orduları Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Dünya'nın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower sıralamasında 2024 verileri açıklandı. Yapılan değerlendirmelerle birlite Türkiye listede üst basamaklara doğru yükselişini sürdürdü. İlk 10 ülke arasında ilk 4 yerini korurken Birleşik Krallık, Pakistan ve ilk 10'dan düşen Fransa ise dikkat çekti.

Peki Türkiye Dünya'nın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Dünya'nın en güçlü Orduları sıralaması...

ABD

RUSYA

ÇİN

HİNDİSTAN

GÜNEY KORE

BİRLEŞİK KRALLIK

JAPONYA

TÜRKİYE

PAKİSTAN

İTALYA

Fransa listeye ancak 11. sıradan dahil olurken İran 14, İsrail 17 ve Almanya ise 19. sıradan dahil olabildi...