Düşen helikopterle ilgili çalışmalar sürüyor! 2 personel hala bulunamadı

İzmir’deki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 2 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dün gece İzmir’in Buca ilçesinde bir orman yangını daha çıktı.

Düşen helikopterle ilgili çalışmalar sürüyor! 2 personel hala bulunamadı
Son Güncelleme:

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını ile mücadele sırasında düşen helikopterin 2 mürettebatını arama kurtarma çalışma devam ediyor. Ormanı yangınını söndürmek için Tahtalı Barajı’ndan su aldığı esnada gece görüşlü helikopter düşmüştü.

1 Türk, 3 Kırgız’ın bulunduğu mürettebattan 1 kişi kurtarıldı. Diğer 3 mürettebattan birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Barajdaki görüşün düşük olması nedeniyle yavaş ilerleyen arama kurtarma çalışmaları ikinci gününe girdi.

izmir helikopter arama kurtarma çalışmaları

Barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi. Çalışmalar sonucunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Türkiye'de beklenen yaşam süresi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız! TÜİK yeni istatistikleri açıkladıTürkiye'de beklenen yaşam süresi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız! TÜİK yeni istatistikleri açıkladıYaşam

İZMİR'DE GECE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün gece 23.10 sularında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol aylına alınabilmiş değil.

# izmir # helikopter # Tahtalı Barajı
Çok Okunanlar
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Merkez Bankası'ndan TL ile ilgili yeni kararlar!
Merkez Bankası'ndan TL ile ilgili yeni kararlar!
18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar 👩‍👧‍👦 16 yaşında cinsiyet değiştirdi, 5 yıl sonra pişman oldu! 👩‍👧‍👦 16 yaşında cinsiyet değiştirdi, 5 yıl sonra pişman oldu! Ronaldo'dan Juventus'a dava! Ronaldo'dan Juventus'a dava!