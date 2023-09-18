Düşen helikopterle ilgili çalışmalar sürüyor! 2 personel hala bulunamadı

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını ile mücadele sırasında düşen helikopterin 2 mürettebatını arama kurtarma çalışma devam ediyor. Ormanı yangınını söndürmek için Tahtalı Barajı’ndan su aldığı esnada gece görüşlü helikopter düşmüştü.

1 Türk, 3 Kırgız’ın bulunduğu mürettebattan 1 kişi kurtarıldı. Diğer 3 mürettebattan birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Barajdaki görüşün düşük olması nedeniyle yavaş ilerleyen arama kurtarma çalışmaları ikinci gününe girdi.

Barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi. Çalışmalar sonucunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

İZMİR'DE GECE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün gece 23.10 sularında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol aylına alınabilmiş değil.