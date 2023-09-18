Türkiye'de beklenen yaşam süresi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız! TÜİK yeni istatistikleri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi ile ilgili açıklama yaptı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresinin ne kadar olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. TÜİK'in açıklamasında erkeklerde ve kadınlardaki doğuştan yaşam süresi de belirtildi. Detaylar haberimizin devamında!

TÜRKİYE'DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?

Ülkelerdeki doğuştan beklenen yaşam süreleri çoğu zaman merak edilmiş ve tartışma konusu olmuştur. Belirli bir yaşa gelmiş bireylerin de kalan ortalama yaşam süreleri söz konusu araştırmalarla ortaya konuluyor.

Son olarak TÜİK, beklenen yaşam süresi verilerinin de içerisinde yer aldığı "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte erkeklerde ve kadınlardaki doğuşta beklenen yaşam süreleri belli olmuş oldu. Söz konusu verilerde kadınların beklenen yaşam süresinin erkeklerden daha uzun olması ise dikkati çekti.

TÜİK'in istatistiklerine göre, 2020-2022 yılları arasında Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi genel toplamda 77,5 olarak hesaplandı. Bu sayı 2019-2021 yılları için 77,7 olarak açıklanmıştı.

KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ DAHA FAZLA!

TÜİK'in açıklamasında cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresi de yer aldı. Buna göre, bu sayı erkeklerde 74,8 iken kadınlarda 80,3 olarak saptandı. Bu veri genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını ortaya koyarken beklenen yaşam süresi farkının da 5,5 yılı bulduğunu gösteriyor.

Türkiye'de 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olarak açıklandı. Bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 48,9 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,3 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye'de 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl oldu. Bu süre erkeklerde 27,4 yıl, kadınlarda 32,2 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre erkeklerde 15,3 yıl, kadınlarda 18,8 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.