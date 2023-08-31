Erdal Beşikçioğlu'ndan Netflix'e dava!

Erdal Beşikçioğlu ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ isimli dizinin Netflix platformunda izinsiz bir şekilde yaklaşık 200 ülkede yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.'ye karşı 160 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Netflix'e dava!
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Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi:

- Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.
# Behzat Ç. # Erdal Beşikçioğlu
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