Erdal Beşikçioğlu'ndan Netflix'e dava!

Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi: