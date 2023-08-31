Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu! Liderler Soçi'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi'de biraraya gelecek.

Uzun zamandır gündemde olan görüşmenin tarihi ve yeri netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek. Zirvede, Rusya'nın Temmuz ayında feshettiği tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna operasyonu ele alınacak.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geçen hafta yaptığı açıklamada Erdoğan-Putin görüşmesinin kısa süre içinde yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını feshetmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye geleceğini söylemişti ancak bu ziyaret gerçekleşmedi.