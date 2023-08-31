Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu! Liderler Soçi'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki yüzyüze görüşmenin tarihi belli oldu. Putin Türkiye gelmiyor, Erdoğan Rusya’ya gidecek. İki lider, 4 Eylül’de Soçi’de bir araya gelecek.

Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu! Liderler Soçi'de bir araya gelecek
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi'de biraraya gelecek.

Uzun zamandır gündemde olan görüşmenin tarihi ve yeri netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek. Zirvede, Rusya'nın Temmuz ayında feshettiği tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna operasyonu ele alınacak.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geçen hafta yaptığı açıklamada Erdoğan-Putin görüşmesinin kısa süre içinde yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını feshetmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye geleceğini söylemişti ancak bu ziyaret gerçekleşmedi.

# erdoğan # Putin # türkiye # rusya # Soçi
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