Erzurum'da Etkili Olan Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Erzurum'u gün boyunca etkili altına alan kar yağışı sonrası şehir merkezinde keyif veren manzaralar yaşandı. Vatandaşlar bu ölümsüz anları fotoğraflayarak taçlandırdı.

Erzurum'da Etkili Olan Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü
Erzurum'da Etkili Olan Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Erzurum’da bir gün boyunca etkili olan ve zaman hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası şehir merkezinde seyir keyfi veren manzaralar ortaya çıktı.
Binlerce yıllık tarihi olan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum’da kar yağışı ile birlikte tarihi eserler eşsiz güzelliklere büründü. Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Lala Mustafa Paşa Cami, Yakutiye Medresesi, Üçkümbetler ve daha nice ecdad yadigarının kar örtüsü altındaki manzaraları adeta birer kartpostal halini aldı. Vatandaşlarda sıkça bu manzaraları fotoğraflamak ve paylaşmak için tarihi eserlerin önünde kısa molalar verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kar yağışı # erzurum
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