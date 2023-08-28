Fahrettin Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktor hakkında açıklama

Konya'da Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor fiziksel saldırıya uğramıştı. Doktorun saldırıya uğraması kamuoyunda çok konuşulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Fahrettin Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktor hakkında açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Koca, "Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # doktora şiddet # fahrettin koca
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