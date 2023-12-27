Faruk Koca Tahliye Edildi

Hakem Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan sarı lacivertli kulübün eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi. "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.