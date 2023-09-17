FETÖ'cü doktorun kumpası deşifre oldu! Çocukları ilaçla hipnotize etmiş

Çocuklara 'ailem beni taciz etti' iftirası attırdı. FETÖ örgütlenmesi için ilaçla hipnoz ve ikna etti.

FETÖ’cü ergen ve çocuk psikiyatristi Prof. Süleyman Salih Zoroğlu, ilaçla hipnotize ettiği çocuklara “ailelerinin cinsel istismarına” uğradıkları iftirasını attırdığı ve terör örgütüne kazandırmaya çalıştığı için tutuklandı.

İstanbul Bakırköy’de açtığı klinikte 40’a yakın çocuğa ebeveynleri tarafından cinsel tacizde bulunulduğu yönünde rapor hazırlayan FETÖ/PDY üyesi Zoroğlu, savcının dikkati sayesinde deşifre oldu.

Beraberinde eşi ve kliniğinde çalışan 5 şüpheliyle yakalanan doktorun hazırladığı raporların arkasından, maddi kazanç ve örgüte eleman kazandırma amacı ortaya çıktı.

Anestezi için kullanılan ketamin ilacının verildiği çocuklara uygulanan hipnoz telkinleriyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, raporları veren Psikiyatrist Dr. Prof. Süleyman Salih Zoroğlu’nun 2010-2016 yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 6. İhtisas Kurulu üyeliği yaptığı ve bu bölümde çocuk tacizlerine bakan uzman tek isim olduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olma suçlamasıyla kamudan ihraç edilen Zoroğlu’nun ilçedeki kliniğini ise 2 yıl önce açtığı belirlendi.