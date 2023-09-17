Cinsiyet değiştirdi pişman oldu! Luka Hein doktorlara dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Luka Hein, 16 yaşında henüz genç bir kızken sosyal medya etkisi ile cinsiyetini değiştirme kararı aldı.

Günümüzde 21 yaşında olan Hein, aradan geçen 5 yıllık süreçte kararından pişman oldu. Cinsiyet değiştirme ameliyatının yapıldığı Nebraska Tıp Merkezi ve buradaki doktorlarına, tıbbi uygulama hatası ve ihmal davası açtı.

Hein sosyal medyada takip ettiği transseksüellerden etkilendiğini psikolojik desteğe ihtiyacı varken doktorların kendisini cinsiyet değiştirmeye ikna ettiğini söyledi.

- Hayatımın en karanlık ve kaotik döneminden geçiyordum. Doktorlar yardım etmek yerine bu kaosu daha da gerçeğe dönüştürdüler. Uzun vadeli etkilerini ve sonuçlarını tam olarak anlayamadığım bir tıbbi müdahaleye ikna edildim.

Luka Hein, cinsiyet değiştirme ameliyatına ikna edildiğinde henüz 16 yaşında olduğuna özellikle vurgu yapıyor. Doktorlarının, sosyal medyanın, ergenlik süreciyle boğuşan bir çocuk üzerindeki etkisini gözardı ettiklerini belirtiyor.