FETÖ'nün KPSS Evlerine Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün KPSS Evlerine Soruşturma
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Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.

Bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # kpss
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