Hakan Fidan Atlantik Konseyine konuk oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hakan Fidan, Washington'da Atlantik Konseyine konuk oldu. Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

ATLANTİK KONSEYİNİN TÜRKİYE PLANI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti öncesi Atlantik Konseyi'nin yayımladığı analiz dikkat çekti. Analizde Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma alanında yapılan iş birliği övüldü. Yazıda Türkiye ile Ukrayna arasındaki ortaklığı genişletme ve böylece Karadeniz'in ve genel olarak Avrupa'nın güvenliğini sağlama fırsatının olduğu kaydedildi.

Analizin Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye ziyareti öncesi yayımlanması dikkat çekti.

ARKASINDA SOROS VAR

ABD’li düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi, Soros’a bağlı Açık Toplum Enstitüsü'nün finansal desteğiyle faaliyet yürütüyor. Atlantik Konseyi tarafından 2021’de yayınlanan riskler ve fırsatlar listesinde Türkiye onuncu sırada yer almış ve "Yeni Osmanlıcı Türkiye daha da haydutlaşacak" başlığı atılmıştı.

2013 yılında ABD dışındaki en büyük merkezini İstanbul’da açan Atlantik Konseyi, "Öcalanlı açılım" ve "Ermeni açılımı" planlarının da mimarı olarak biliniyor.