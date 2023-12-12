Halil Umut Meler'e Saldırı Sonrası RTÜK Spor Programlarını İncelemeye Aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Şahin, şöyle devam etti: