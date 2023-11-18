Hatay’da Kafasını Kovaya Sıkıştıran Minik Kıza İtfaiye Ekipleri Yardım Etti

Hatay’da kafasını kovaya sıkıştıran küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine...

Hatay’da Kafasını Kovaya Sıkıştıran Minik Kıza İtfaiye Ekipleri Yardım Etti
Kafasını Kovaya Sıkıştırdı, Yardımına itfaiye Ekipleri Koştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde başını kovaya sıkıştıran çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Evde oyun oynadığı esnada küçük kız çocuğunun kafası kovaya sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek küçük kız çocuğunu sakinleştirip başındaki kovayı çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da Taziye Yakınlarını Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: "1 Kişi Hayatını Kaybetti"Bursa'da Taziye Yakınlarını Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: "1 Kişi Hayatını Kaybetti"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# itfaiye ekipleri # hatay
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Öne Çıkanlar ASYA'DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI! | Ulusal Haber ASYA'DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI! | Ulusal Haber Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!