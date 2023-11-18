Hatay’da Kafasını Kovaya Sıkıştıran Minik Kıza İtfaiye Ekipleri Yardım Etti
Hatay’da kafasını kovaya sıkıştıran küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine...
Hatay’ın İskenderun ilçesinde başını kovaya sıkıştıran çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Evde oyun oynadığı esnada küçük kız çocuğunun kafası kovaya sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek küçük kız çocuğunu sakinleştirip başındaki kovayı çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı