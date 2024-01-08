Hızlı Tren Geliyor... İki Şehir Arası 3,5 Saate Düşecek!

Şehirlerarası yolculuklarda büyük konfor sağlayan ve aynı zamanda vatandaşa zamandan tasarruf imkanı veren hızlı tren projeleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. Manisa'da hayali kurulan her projeyi gerçeğe dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Manisa'da, yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan 'Akhisar – Gördes Yolu Projesi'nin şantiyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bilgisini paylaştı.

'Ankara-Manisa Arası 2 Saat 50 Dakikaya Düşecek'

"Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor." diyen Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.

'2026 Yılında Hizmeye Açacağız'

Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi'ni inşallah 2026 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız" ifadelerini kullandı.