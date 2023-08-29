İBB metroları işte böyle yıkanıyor! Su israfı tepkilere yol açtı

Her gün arızalarıyla gündeme gelen İstanbul metroları bu kez temizlik çalışmalarıyla tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temizlik personeli koca bir kova detarjanlı suyu merdivenlerden aşağı döktü.

Metro hattında çalışan bir vatandaş metrodaki temizlik görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaş o anları "Bu da yeni videomuz. Temizlik akımı başlasın" notunu düşerek yayınladı.

Barajların dibe vurduğu, susuzluğun yaşandığı bu günlerde israfa yol açan ilkel temizleme yöntemi tepkilere yol açtı.

İBB görüntüleri doğrularken, görüntüleri çeken güvenlik personeli ve temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.