İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Futbol Bahis Operasyonu! 10 İlde Bahise Darbe "2 Futbolcu Gözaltında"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik 10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

2 Futbolcu Göz Altında!

İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.

Futbola Yerlikaya Darbesi!

Bakan Yerlikaya, "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz" açıklamasını yaptı.

Alt liglerde oynayan 2 futbolcu da yasa dışı bahis para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.