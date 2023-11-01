İnan Kıraç Kızı İpek Kıraç'ı Evlatlıktan Reddetti

İş insanı İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç arasında miras kavgası büyüdü. İnan Kıraç, İpek Kıraç'ın tüm mal varlığına el koymak istediğini belirtti. İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

İnan Kıraç tüm mal varlığını, eğitime muhtaç çocuklar için kuracağı vakfa bağışlayacağını duyurdu. İnan Kıraç tarafından konu yargıya taşındı. HT Klüp'ün haberine göre Suna-İnan Kıraç tarafından evlat edinilen İpek Kıraç özellikle annesinin ölümünden sonra ailenin mal varlıkları üzerinde tümüyle hak iddia etmeye başladı. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç hakkında hukuka aykırı tanzim olunan atanmış mirasçılık belgesinin iptalini istedi. Aile mahkemesinde de Suna ve İnan Kıraç ile Yapı Kredi Bankası'ndaki müşterek ortak hesapların İnan Kıraç tarafından hukuka aykırı kullanıldığı iddiasıyla İpek Kıraç tarafından dava açılması üzerine, İpek Kıraç'a karşı evlatlıktan ret, Kıraç soyadının kullanılmasının engellenmesi davaları açtı.

İpek Kıraç'ın babasının tüm mal varlığına tedbir ve haciz konulması talebini içeren davada İpek Kıraç'ın istemleri mahkeme tarafından reddedildi.