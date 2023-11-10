İncirlik Üssünde Siren Sesleri!
Adana İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, seslerin tatbikattan kaynaklandığı öğrenildi.
0. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nden siren sesleri yükseldi.
İncirlik Üssün'de Siren Sesleri
Sesler üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar paniğe kapıldı.
Yetkililer İncirlik Hava Üssü'nden yükselen sesin, yapılan bir tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.