İran, Ordu Günü'nün 45. yılını kutladı

İran-İsrail arasında gerilimin tırmandığı bir süreçten geçerken Tahran yönetimi Ordu Günü’nü kutladı. 45’inci Ordu Günü nedeniyle Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Başkentte bir resepsiyon verildi.

Resepsiyona Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberinde kalabalık bir heyet ile çok sayıda diplomat katıldı.

BÜYÜKELÇİ'DEN "ORTAK TEHDİT" VURGUSU

İran Büyükelçisi Habibullahzade konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükelçi, Türkiye ve İran silahlı kuvvetlerine yönelen tehditlerin ortak olduğuna işaret etti.

- İran ve Türkiye Cumhuriyeti savunma ve askeri alanda, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi ikili iyi ilişkilere sahip. İran ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri de ortak tehditler konusunda ortak bir anlayışla bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli iş birliğine sahiptir.

- Uluslararası toplumun son 70 yıldır insan hakları iihlallerini görmezden gelmesi ve çocukların öldürülmesine, hastanelerin bombalanmasına son olarak diplomatik ve her türlü dokunulmazlığa sahip İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yapılan saldırıya gözlerini kapaması büyük bir tahlihsizliktir

Büyükelçi, İran'ın, Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırı konusunda oldukça itidalli davrandığını ve İsrail'in uygun bir yanıt aldığını da ifade etti. Habibullahzade, İran ve Türkiye'nin iki komşu ülke olarak bölgenin güvenliğinin korunması ve terörle mücadele konusunda da sürekli görüştüğünü dile getirdi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Ankara ve Tahran arasındaki ilişkilerin bölgenin istikrarı, güvenlik ve refahı bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Batı tarafından İran’a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımların da kabul edilmez olduğunu vurguladı.

DOĞU PERİNÇEK'TEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Ulusal Kanal’a açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika ve İsrail’e karşı bölge ülkelerinin iş birliğine dikkat çekti.

- İran-Türkiye kardeşliğinin önünün açık olduğunu gördük. Önümüz açık. Bölgemizde ABD-İsrail birleşimine karşı Azerbaycan, Rusya, Irak, Türkiye, İran, Suriye var. Bizi zaferler bekliyor. İran ordusunu da zaferler bekliyor.