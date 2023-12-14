İşçi Filmleri Kisvesinde Düşmanlık! FETÖ, PKK, LGBT, Ermeni Soykırımı Yalanı Var İşçi Yok

Denge Kilitan, Kimse Gitmezdi, Karanfil Meydanı, Kefsan ve Kanun Hükmü… Bunlar FETÖ, PKK, LGBTİ, Ermeni soykırımı yalanının 5’i bir yerde film seçkisi… 18’inci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde, işçiye yer kalmadı.



Festivalin düzenleme komitesinde Antalya Tabip Odası, KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Antalya Halkevi yer alıyor. Daha önce farklı illerde düzenlenen festival, 16 Aralık’ta Antalya’da başlıyor.



Bağımsız olduğu iddia edilen festivalin seçkisindeki filmler, fonlarını ve desteğini batıdan alıyor.



Cumartesi Annelerini konu edinen Karanfil Meydanı, LGBTİ propagandasına hizmet eden Kimse Gitmezdi, sözde Ermeni soykırımını savunan İlham Bakır’ın Denge Kilitan’ı ve dahası… İşçi Filmleri Festivali, bu filmlerle tanıtılıyor.



Festival komitesi, FETÖ propagandası içeren Kanun Hükmünde belgesel filminin yönetmeni Nejla Demirci’ye plaket verileceğini açıkladı. Festivalde Demirci ile ayrıca söyleşi yapılacağı duyuruldu.



İşçi Filmleri Festivalinin Komitesi, festivali “ötekilerin dilini konuşmak isteyen” diye niteleyip, asıl amacını da ilan etmiş oldu. Çürüyen batı sistemini her alana yaymaya çalışanlar, emek ve işçiyi de amaçları için kullandı.