İsrail Menşeili Gemicilik Firması Protesto Edildi: "Özgür Gazze Sloganları Atıldı"

Avustralya Sydney kentinde, İsrail merkezli bir şirkete ait olan bir gemicilik firması, bir grup aktivist tarafından protesto edildi. Gemi Botany Limanı'nda yük indirmek istedi.

İsrail Menşeili Gemicilik Firması Protesto Edildi: "Özgür Gazze Sloganları Atıldı"
Avustralya'da İsrail Menşeili Gemicilik Firması Protesto Edildi

Avustralya'nın Sydney kentinde, limana yük indirmek isteyen İsrail menşeili bir gemicilik firması, aktivistlerin gösterileri ile karşılaştı.

ABC News'in haberine göre, İsrail merkezli bir şirkete ait gemi, Sydney'deki Botany Limanı'na yanaşarak yük indirmek istedi.

Filistin bayrakları ve boykot pankartları taşıyan bir grup aktivist, gemiyi protesto etti.

Özgür Gazze Sloganları Atıldı

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan aktivistler, "Özgür Gazze" sloganları attı.

Göstericinin organizatörlerinden Ahmed Al Abadla, yaptığı konuşmada, Avustralya hükümetini, söz konusu gemicilik firması ve diğer İsrail yanlısı şirketlerle iş yapmayı bırakmaya davet etti.

İsrail Gazze Şeridi'ne Hava Bombardımanı Başlattı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# protesto # israil # aktivist
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