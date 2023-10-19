İsrail Tüm Diplomatlarını Geri Çekti

İsrail tüm dünyada diplomatlarını çekme kararı aldı. Buna göre İsrail'in Türkiye'deki diplomatları da geri çekildi.

İsrail Tüm Diplomatlarını Geri Çekti

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# israil # diplomatlar
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