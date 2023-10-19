İsrail'in Kayıpları Artıyor! Aksa Tufanı Operasyonu Sürüyor

Filistin güçlerinin başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda İsrail'in kayıpları artıyor. Filistin güçleriyle İsrail arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı. İsrail tarafından başarısızlık itirafları gelmeye devam ediyor. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını kabul etti. Milo, Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğuna inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine döndüremeyeceklerini kaydetti.

Filistin İsrail'in Saldırganlığına Karşı Direniyor

Askeri açıdan Filistin güçlerinin karşısında başarısız olan İsrail sivillere saldırmayı sürdürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da ise Batı 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 69'a yükseldi. Ramallah'ta ise İsrail saldırılarına karşı protesto gösterileri devam ediyor. Batı Şeria'daki Filistinliler geri adım atmıyor.

Lübnan Sınırında Hareketlilik

Lübnan sınırında da hareketlilik devam ediyor. Lübnan Hizbullah'ı İsrail üssünü vurduğu görüntüleri paylaştı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın kısıtlı da olsa açılacağı bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 TIR'ın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından yardım kamyonları Refah sınır kapısının önünde beklemeye başladı. Pakistan, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 100 ton insani yardım gönderdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bu sabah Mısır'a doğru hareket ettiğini duyurdu. Venezuela'nın gönderdiği 30 ton yardım da Mısır'a ulaştı. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke Gazze'ye ulaştırılması için Mısır'a insani yardım göndermişti. Ancak İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor.