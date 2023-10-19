Filistin Direnişi Çağrı Yaptı! İşgal Altındaki Topraklarda Seferberlik Günü

SANA'nın Filistin medyasına dayandırdığı haberine göre Filistin direnişi yarın İsrail işgalinin kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırganlığını durdurmak ve yerinden edilmeyi reddetmek için bir direniş günü ilan etti. Filistin direnişi tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İsrail işgali ve onun faşist hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki savunmasız Filistinli sivillerimize karşı gerçekleştirdiği soykırım savaşı ve korkunç katliamlar ışığında, Kudüs halkını, Batı Şeria’nın geri kalan bölgelerini ve 1948’de işgal edilen toprakları yarın Cuma günü genel seferberliğe devam etmeye, katlanmaya, , mübarek Mescid-i Aksa’da toplanmaya çağırıyoruz.