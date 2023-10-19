Filistin Direnişi Çağrı Yaptı! İşgal Altındaki Topraklarda Seferberlik Günü

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in sivil katliamları sonrası, Filistin direnişi genel seferberlik çağrısı yaptı. Yarın İsrail'in işgali altındaki topraklarda işgali reddetmek ve Gazze'ye yönelik sivil katliamları durdurmak için seferberlik çağrısı yayınlandı.

Filistin Direnişi Çağrı Yaptı! İşgal Altındaki Topraklarda Seferberlik Günü
Editör: Uğur Çam

SANA'nın Filistin medyasına dayandırdığı haberine göre Filistin direnişi yarın İsrail işgalinin kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırganlığını durdurmak ve yerinden edilmeyi reddetmek için bir direniş günü ilan etti. Filistin direnişi tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İsrail işgali ve onun faşist hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki savunmasız Filistinli sivillerimize karşı gerçekleştirdiği soykırım savaşı ve korkunç katliamlar ışığında, Kudüs halkını, Batı Şeria’nın geri kalan bölgelerini ve 1948’de işgal edilen toprakları yarın Cuma günü genel seferberliğe devam etmeye, katlanmaya, , mübarek Mescid-i Aksa’da toplanmaya çağırıyoruz.
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