Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü

Filistin Güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

İsrail Ordusu ise Gazze ve Batı Şeria'da sivil Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail'in katlettiği sivil sayısı Batı Şeria'da 69, Gazze'de 3 bin 478 oldu. İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine de saldırı düzenledi.

Azerbaycan Filistin'in Devlet Olma Mücadelesini Destekliyor

Öte yandan Azerbaycan'dan Filistin meselesi hakkında açıklama yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Filistin halkının devlet olma mücadelesini desteklediklerini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli çözümden yana olduklarını belirtti.

Dünya Halkları İsrail'e Karşı Meydanları Doldurdu

Dünyanın dört bir yanında ise İsrail karşıtı gösteriler sürüyor. Başta Batı Asya ve Afrika olmak üzere, Avrupa ve Amerika'da çok sayıda şehirde İsrail'in yaptığı katliamlara karşı protesto gösterileri düzenlendi.