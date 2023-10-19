Bakan Şimşek Sıcak Para Turunda! Fransa'da Temaslarda Bulunacak

Hükümet yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sıcak para arayışında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak. Yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Bakan Şimşek Sıcak Para Turunda! Fransa'da Temaslarda Bulunacak

Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları yapacak.

Şimşek, Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'ı anlatacak.

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# Mehmet Şimşek # Sıcak para # fransa
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