74 İlde Dev Operasyon! 2 Bin 368 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda çok sayıda silah ve tüfeğin ele geçirildiği belirtilirken 2 bin 368 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

74 İlde Dev Operasyon! 2 Bin 368 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yurt genelinde organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Gerçekleştirilen son operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2 Bin 368 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve onlara silah temin edenleri adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, bu kapsamda son 4 günde 74 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti. Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 170 ruhsatsız av tüfeği ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiği aktarıldı. Ali Yerlikaya ayrıca, operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet mensuplarını tebrik ederek, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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