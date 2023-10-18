Ulusal Yas Nedir? Hangi Durumlarda Ulusal Yas İlan Edilir?

İşgalci İsrail'in Gazze'de masumların bulunduğu hastaneye gerçekleştirdiği füze saldırısında yüzler kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan sonra birçok ülke ulusal yas ilan etti. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edilecek. Vatandaşlar tarafından ise ulusal yasın ne anlama geldiği araştırılıyor.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

ULUSAL YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.

Ayrıca milli yas, resmi tatil olarak sayılmaz.