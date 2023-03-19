İstanbul Valiliği duyurdu: 224 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği, Yenikapı'da HDP İl Başkanlığının nevruz kutlamasında alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atıp taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı306 terörist etkisiz hale getirildi Selzedelere aktarılan kaynak açıklandı Togg'a yoğun ilgi sürüyor 1714 çocuk ailesine teslim edildi