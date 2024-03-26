İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik soruşturma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, 27 kişinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.