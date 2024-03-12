İstanbul'da Mahzen-10 operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi

Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da, Mahzen-10 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İSTANBUL'DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bir organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini bildirdi. Ali Yerlikaya, elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik Mahzen-10 operasyonlarının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşının da bulunduğu 39 şüphelinin yakalandığını ve suç örgütünün çökertildiğini, operasyonda 63 ruhsatsız tabanca, 48 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skunk, çok miktarda uyuşturucu hapla muhtelif miktarda bonzai ile kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personelini tebrik etti.