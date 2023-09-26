İSTON-İSBAK işçileri Hakkını İstiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSTON ve İSBAK çalışanları hem İBB’ye karşı hem de Belediye –İş’e karşı mücadelesini sürdürüyor.



İSTON VE İSBAK işçileri tam üç yıldır maaşlarına zam alamıyordu hal böyle olunca 25 yılın ardından ilk kez greve çıkacaklardı ancak grevden önceki gece Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul İBB ile masaya oturdu ve işçinin talebinin yarısına dahi karşılık vermeyen sözleşmeye imza attı.





İbb’ye Ait Şirketlerde Çalışan Belediye İşçisi

Ulusal Kanal’a konuşan İBB işçisi, Belediye-İŞ’in yetkili sendika olmak için verdiği vaadlerin arkasında durmadığını ve Belediye-İş’in işçiyi masada bıraktığını söyledi:





- Sendikanın istedikleriyle İBB’nin sundukları arasında farklılıklar oluyordu. O yüzden sendika Perşembe günü grev kararını açıklayacaktı. Fakat bugüne kadar İBB ile görüşmelerin olduğu masaya katılmayan Belediye-İş'in Genel Başkanı Nihat Yurdakul, görüşmeye gitti. Belediye-İş’in işçilere vaat ettiği rakamların neredeyse yarısına anlaşıldı ve skalanın kalkmasıyla alakalı herhangi bir adım atılmadı skandal bir sözleşmeye imza atıldı.

İşçi skalanın kalkmasını istiyordu ‘eşit işe eşit ücret’ talebi işçinin önceliğiydi ve yine işçinin anlatımıyla ‘sözleşme öncesi Belediye-İş skalanın kalkması için namus sözü’ vermişti.



Üstelik sözleşme tam 3 seneliğine imzalandı. Toplu İş Sözleşmesine göre hakkını alamayan işçiler 2024 ve 2025 yıllarında da hak kaybı yaşamaya devam edecek. İşçilerin itirazı sürse de iddialara göre hem belediyeden hem de sendikadan işçilere baskı uygulanıyor.





İBB’ye Ait Şirketlerde Çalışan Belediye İşçisi

STON AŞ. VE İSBAK AŞ. geneli personelinde ciddi kargaşalar çıkmaya başladı fabrikalarda işçiler tepkisini göstermeye çalışıyor fakat işveren aba altından sopa gösteriyor. Şu anda ikinci bir yürüyüş ve protesto olmaması adına işçilere büyük baskı yapılıyor fişlemeler yapılıyor. Sendika da sözleşmeye razı olunması konusunda işte işçi temsilcilerine baskı yapıyor.



Normalde zamla birlikte bir işçinin geriye dönük alması gereken para 50000 TL ile 80.000 arasında değişmekteydi. İşçilere göre ‘’Belediye-İş yaptığı sözleşmede bu tutarı 20.000 TL eşitleyerek işçinin geri kalan parasını tabiri caizse İBB kasasına peşkeş çekti.’



Sendika ‘İSTON VE İSBAK İŞÇİLERİNİ KİRLİ EMELLERİNİZE ALET ETMEYİN!’ başlıklı basın açıklaması da yayımladı ve eylemi başkalarının yaptığını işçinin ise sonuçtan memnun olduğunu iddia etti.

İBB’ye Ait Şirketlerde Çalışan Belediye İşçisi

Sendika diğer attığı tweetlerde yapılan eylemde işçilerin arasına siyasi emeller güden alakasız kişilerin karıştığını söyleyerek konuyu sulandırmaya çalıştı. Ama böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildi ve hiçbir şekilde taşkınlık yaşanmadı orada sadece işçiler vardı. )))