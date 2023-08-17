İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda, yüklü miktarda para, dijital materyal, sahte kimlik ele geçirdi, 20 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde aralarında ihraç edilen öğretmen, asker ve mütevellilerin bulunduğu, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda, yüklü miktarda para, dijital materyal, sahte kimlik ele geçirdi, 20 şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: TRT Haber