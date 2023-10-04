Kahramanlar Operasyonu'nda 37 Şüpheli Yakalandı
Terör örgütüne yönelik yurt genelinde düzenlenen Kahramanlar Operasyonu'nda 37 şüpheli daha yakalandı. Operasyon kapsamında, Ağrı'da sınırdan kaçmaya çalışan 2 terörist de yakalandı.
Yurt genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyondaki son detaylara ilişkin verileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
37 Şüpheli Yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de 37 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyonlarda ayrıca Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya, "Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıklar devam edecektir." ifadesini kullandı.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA İSTANBUL, VAN, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DÜZCE, DİYARBAKIR, BURSA, EDİRNE, KIRKLARELİ, KİLİS, IĞDIR, HATAY, ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2023
AYNI… pic.twitter.com/6944b0Vz7d
Kaynak: Anadolu Ajansı