Karabük'te korkunç cinayet! Gelinini tabancayla vurarak öldürdü

Karabük'te akıllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi.

Tarık Ç, 3 ay önce "cinsel istismar" suçlamasıyla infaz kurumuna girmişti. Tarık Ç, buradan tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta tahliye edildi.

Tarık Ç, eşi G.Ç, oğulları S.Ç ve M.Ç ile gelini Karbeyaz Ç'nin (19) yaşadığı Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki eve gitti.

3. kattaki daireye tırmanarak içeri giren Tarık Ç ile hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesi arasında önce tartışma başladı, tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Olayda Tarık Ç, tabancayla ateş ederek gelinini yaraladı. Evdekilerin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı.

VURULAN GELİN HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekipler, yaptığı kontrollerde Karbeyaz Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin bir süre sonra yakaladığı Tarık Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfadesinde, S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını öne süren zanlının, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduğunu iddia ettiği oğlu ve gelini ile kendi eşini öldürmek maksadıyla ikamete gittiğini, tabancayla gelinini vurduktan sonra yaşanan arbededen yararlanarak kaçtığını anlattığı öğrenildi.