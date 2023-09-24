Kentsel dönüşümde yeni dönem

Çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulacak ve İstanbul'a özel bir birim oluşturulacak.



Kentsel dönüşüm için gözler yeni yasama yılına çevrildi.. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelikli yasal düzenlemelerden biri kentsel dönüşüm olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmasını sürdürüyor.



Taslağa göre, kentsel dönüşüme girecek binalar için kat maliklerinin tamamının rızası yerine üçte ikisinin rızasıyla süreç başlatılabilecek.

Taslakta, evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının arttırılması planlanıyor. Böylece kentsel dönüşüm oranın artması amaçlanıyor.



Taslak çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulması,bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacağı belirtiliyor. Bu birim sadece İstanbul'daki riskli alanların dönüştürülmesine yönelik faaliyet gösterecek ve dünüşüme ilişkin bütçe oluşturacak.



Ayrıca, İstanbul'daki dönüşüm bütçesi için işlevini yitirmiş hazine alanlarının satılması, bazı rezerv alanların kat karşılığı müteahhitlere verilmesine yönelik düzenlemeler de yapılacak.



İstanbul'da öncelik, imara kapalı alanlarda bulunan ve depreme dayanıksız binalara verilecek. Bu alanlarda evi olanlar için rezerv alanlardaki yeni konutlar için düşük faiz ile taksit olanağı sağlanacak.



İmara kapalı alanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak bu bölgelerde yeşil alanlar ya da parklar oluşturulacak.