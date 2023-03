Kerem Kınık'tan Gökbakar'a: "Ne insanlığa ne babalığa sığar"

Şahan Gökbakar, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı hedef aldı. Gökbakar, Kınık'ın bir fotoğrafını paylaşıp, "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar..." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR İNSANI LİNÇ ETMEYİN"

Gökbakar'ın bu paylaşımına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan yanıt geldi. Kınık, Gökbakar'ın kendisini hedef almasına, "Bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması şu şekilde:

Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılayın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır.

Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip…

GÖKBAKAR'IN İDDİALARINI BİR BİR YALANLADI

Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'ın açıklamasının ardından, "Kerem Bey bırakın edebiyatı" diyerek şunları söyledi:

- Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef...

Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRTde çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60bin tlye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şireketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef...

Bu açıklamanın peşine ise Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gökbakar'ın iddialarını yalanladı. Kınık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz.

- Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kitleyecek araç/tır sokulmaz. AFAD ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000’i aşkın TIR ile indirdi zaten.

- Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında afadın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka.