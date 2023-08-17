Marmara depreminde ne oldu? 28 milyon kişiyi etkileyecek olası Marmara depremine hazır mıyız?

17 Ağustos depreminde, İstanbul'un yaklaşık 100 kilometre doğusundaki İzmit'i vurmuştu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonominin can damarı İstanbul'da olmak üzere 17.479 kişinin vefat etmesine neden olmuştu.

Kuzey Anadolu fay sisteminin en kuzey kolunda meydana gelen deprem, gece saat 03:00'te meydana gelmişti. Merkez üssü İzmit'in yaklaşık 7 mil (11 km) güneydoğusundaydı.

İlk şok bir dakikadan az sürdü ve 7.4 büyüklüğünde kaydedildi. Bunu depremi iki artçı deprem izlemişti 17 Ağustos'ta. Artçı depremler, merkez üssünün yaklaşık 50 mil (80 km) batısında iki orta dereceli artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Başta Gölcük'teki Türk donanması karargahı ve İzmit'teki Tüpraş petrol rafinerisi olmak üzere binlerce bina yıkılırken veya ağır hasar görürken 17.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olup tahminen 500.000 kişi evsiz kalmıştı.

17 Ağustos Marmara depreminde 17.000 kişi hayatını kaybederken, olası bir Marmara depremine hazır mıyız? 28 milyon kişinin etkileneceği Marmara depreminde, İstanbul'un yanı sıra denize kıyısı olan İstanbul hariç altı ilinde depremden etkileneceği gerçeği var.