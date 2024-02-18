Meclis'te bu hafta neler olacak?

Meclis yoğun gündemleri ile haftaya başlıyor. AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu 8'nci Yargı Paketi görüşmeleri Meclis'in önemli gündemleri arasında yer alacak. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, sağlık alanında düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri de devam edecek.

Meclis'te bu hafta neler olacak?
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Meclis, 20 Şubat'tan itibaren yoğun mesai ile haftaya başlıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan 8'nci Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri, 20 Şubat Salı günü başlayacak.

Teklife göre, "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" iddialarıyla ilgili, Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na başvurulacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili" müstakil suç olarak düzenlenecek.

Meclis'te bu hafta, sağlık alanında ki düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri devam edecek.

İlk 14 maddesi kabul edilen teklifin önemli maddelerinden biri sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 binden 36 bine yükseltilmesi oldu.

Yerel seçimlere gün sayan siyasi partilerinde mecliste salı ve çarşamba grup toplantıları yapılacak.

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