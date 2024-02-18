Marmara Denizi'nde batan gemide 5 denizciyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan hareket ettikten sonra batan geminin enkazına dalış yapıldı. 5 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Şu ana da kadar gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin enkazından dalgıçlar tarafından çekilen görüntüler de paylaşıldı.

Batan gemiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk değerlendirmeye göre, gemide taşınan mermer tozunun üzerindeki branda sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı ise havalandı. Yük ıslandığı için ağırlık arttı ve geminin dengesi bozuldu.

Yük taşıma kapasitesi 1300 ton olan "BATUHAN A" isimli gemide 1250 ton mermer tozu yüklü olduğu ifade ediliyor.

Geminin aşçısı 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, kaptan köşkünde bulundu. Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu, 4 mürettebatın ise güvertede brandayı düzeltmeye çalıştığı öne sürüldü.

Balıkesir'den 14 Şubat'ta Bursa'ya gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle batmıştı.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.