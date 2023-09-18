Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildi

Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildiğini belirten Özgür Bursalı; ''Dicle'nin kenarındaki kuzulara sahip çıkan sistem, Mersin'in ormanlarında otlayan kuzuya ceza kesiyor'' ifadelerini kullandı.

Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildi
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Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildiğini belirten Özgür Bursalı; ''Dicle'nin kenarındaki kuzulara sahip çıkan sistem, Mersin'in ormanlarında otlayan kuzuya ceza kesiyor'' ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR BURSALI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özgür Bursalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile birçok konuya dikkat çekti. Hayvanlarını otlatan çobanların aldığı cezalara değinen Bursalı sorunlara karşı çözümlerini de paylaşımında belirtti. İşte Özgür Bursalı'nın o paylaşımı...

Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildi - Resim : 2

Mersin'de "hayvanları ormanlık alanda otladı" diye bir çobana 728.000 TL ceza kesildi - Resim : 3

# Özgür Bursalı # sosyal medya # paylaşım # Çoban # hayvan # ceza
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