Özgür Bursalı: Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin imdadına Vatan Partisi koştu

Özgür Bursalı yaptığı paylaşımda Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin aylardır alacaklarını alamadığını ve sigorta primleri eksik yatırıldığını söyledi.

Özgür Bursalı: Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin imdadına Vatan Partisi koştu
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Özgür Bursalı yaptığı paylaşımda Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin aylardır alacaklarını alamadığını ve sigorta primleri eksik yatırıldığını söyledi.

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İŞTE ÖZGÜR BURSALI'NIN SÖZLERİ

Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerimiz aylardır alacaklarını alamıyor ve sigorta primleri eksik yatırılıyor. Vatan Partisi koştu, Örgütlenme Bürosu Başkanımız Savaş Oruç ve İl Başkanımız Av. Gökhan Yılmaz hızla işçilerimizle buluştu. Basın açıklaması yapıldı. 45 İşçimizin vekaletini İl Başkanımız devraldı. Süreci takip edeceğiz. Emekçilerimiz hakkını alacak, üretim devam edecek.

 Özgür Bursalı: Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin imdadına Vatan Partisi koştu - Resim : 2

Özgür Bursalı: Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin imdadına Vatan Partisi koştu - Resim : 3

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