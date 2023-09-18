Özgür Bursalı: Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin imdadına Vatan Partisi koştu
Özgür Bursalı yaptığı paylaşımda Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin aylardır alacaklarını alamadığını ve sigorta primleri eksik yatırıldığını söyledi.
Özgür Bursalı yaptığı paylaşımda Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerinin aylardır alacaklarını alamadığını ve sigorta primleri eksik yatırıldığını söyledi.
İŞTE ÖZGÜR BURSALI'NIN SÖZLERİ
Zonguldak Çaycuma İlçesinde tekstil işçilerimiz aylardır alacaklarını alamıyor ve sigorta primleri eksik yatırılıyor. Vatan Partisi koştu, Örgütlenme Bürosu Başkanımız Savaş Oruç ve İl Başkanımız Av. Gökhan Yılmaz hızla işçilerimizle buluştu. Basın açıklaması yapıldı. 45 İşçimizin vekaletini İl Başkanımız devraldı. Süreci takip edeceğiz. Emekçilerimiz hakkını alacak, üretim devam edecek.