Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a ilginç çıkış! "Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez"

TikTok hesabından paylaştığı videolar ile gündeme gelen CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün gündeminde bu kez X'in sahibi Elon Musk vardı.

Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:

- Elon Musk, senin ayağını bastığın yerde, dünyanın neresi olursa olsun ot bitmez, ama şunu da gördüm ki: küçük yatırımcıların da ocağına incir ağacı sen diktin.

ELON MUSK VE ERDOĞAN BİR ARAYA GELDİ!



Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi kapsamında ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve Spacw X'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı makamında kabul etti. Musk, görüşmeye oğlu ile geldi. Görüşme New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştirildi.