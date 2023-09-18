Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için New York'ta. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin yemeğinde konuşan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini söyledi, "Başkan Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesaj
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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen yemekte konuştu.

ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE DAİR MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini söyledi. Erdoğan, "Başkan Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

erdoğan garibaşvili görüşmesi

ERDOĞAN'DAN BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nde Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Görüşmede Erdoğan, Gürcistan Başbakanı'na, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.

ERDOĞAN İLE MUSK GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temasları kapsamında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan Musk'a elektrikli otomobil markası Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmaya çağırdı. Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

erdoğan elon musk görüşmesi

Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarete oğluyla birlikte geldi. Erdoğan Musk'ın çocuğuna futbol topu hediye etti.

AHISKA TÜRKLERİ TÜRKEVİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini de kabul etti. Erdoğan, Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği Ahıska Türklerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etti.

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