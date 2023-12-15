MESAM Yeni Yönetimini Seçti! Recep Ergül Yeniden Başkan

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yeni yönetimini seçti. 17. Olağan Genel Kurulu'nu yapan MESAM'da Recep Ergül yeniden başkan seçildi.

MESAM Yeni Yönetimini Seçti! Recep Ergül Yeniden Başkan
MESAM Yeni Yönetimini Seçti! Recep Ergül Yeniden Başkan
Editör: Uğur Çam
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul, Grand Cevahir Otel'de yapıldı. 

Genel Kurul'da yeni yönetim seçildi. Yönetim yüzde 88'lik bir oy oranıyla seçilmiş oldu. Recep Ergül yeniden başkan seçildi. MESAM'ın yeni yönetimi şu şekilde:

Başkan

  • Recep Ergül

Yönetim Kurulu

  • Mustafa Kul
  • Gökhan Kırdar
  • Selim Çaldıran
  • Tuğba Akkavak
  • Aytekin Ataş
  • Ekrem Ataer
  • Hakan Sarıca
  • Özkan Can Canbolat
  • Ferzende Kaya
  • Salih Turhan

Yeni yönetime giren Ekrem Ataer, Genel Kurul ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Ataer paylaşımında, "Ülkemizin en köklü, ilk ve 14.000 üyeli en büyük Meslek Birliğimiz için hayırlı olsun... Mesam 17. Genel Kurulumuzda üyelerimizin % 88'lik bir oy teveccühü ile yönetime lâyık bulunduk. Bin çiçek bin teşekkür. Şimdi Bşk. Recep Ergül liderliğinde tüm ekip yeni projeler ve heyecanlara doğru..." ifadelerini kullandı.

# mesam # Recep Ergül
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