MESAM Yeni Yönetimini Seçti! Recep Ergül Yeniden Başkan

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul, Grand Cevahir Otel'de yapıldı.

Genel Kurul'da yeni yönetim seçildi. Yönetim yüzde 88'lik bir oy oranıyla seçilmiş oldu. Recep Ergül yeniden başkan seçildi. MESAM'ın yeni yönetimi şu şekilde:

Başkan

Recep Ergül

Yönetim Kurulu

Mustafa Kul

Gökhan Kırdar

Selim Çaldıran

Tuğba Akkavak

Aytekin Ataş

Ekrem Ataer

Hakan Sarıca

Özkan Can Canbolat

Ferzende Kaya

Salih Turhan

Yeni yönetime giren Ekrem Ataer, Genel Kurul ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Ataer paylaşımında, "Ülkemizin en köklü, ilk ve 14.000 üyeli en büyük Meslek Birliğimiz için hayırlı olsun... Mesam 17. Genel Kurulumuzda üyelerimizin % 88'lik bir oy teveccühü ile yönetime lâyık bulunduk. Bin çiçek bin teşekkür. Şimdi Bşk. Recep Ergül liderliğinde tüm ekip yeni projeler ve heyecanlara doğru..." ifadelerini kullandı.