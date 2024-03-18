MHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belli oldu!

MHP'de kongre delegeleri genel başkan ile birlikte yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

Kurultayın Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, kullanılan 1258 oyun 1244'ünün geçerli olduğunu bildirdi. Oylama sonucu MYK'de 43 yeni isim yer alırken, 32 isim yerini korudu.

MYK'da Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir yerini koruyan isimler oldu.

Eski MYK'de olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım MYK'da yer almadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ve Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut yeni MYK'ya giren isimlerin arasında yer aldı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal da MYK'ya yeni giren isimler arasında oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli yeni MYK üyeleri arasından A Takımı olan Başkanlık Divanı'nı önümüzdeki günlerde yapılacak toplantı sonrası oluşturulacak.