Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yeni Şafak'ın Teğmen Cuntası İddialarına Yanıt

Tuzla Piyade Okulu'nda, 10 Kasım günü bazı teğmenlerin, Atatürk fotoğrafını taşımak istememesi üzerine arbede yaşanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den konu ile ilgili açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yeni Şafak'ın Teğmen Cuntası İddialarına Yanıt
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10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk fotoğrafını taşımaması üzerine arbede yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşanan arbede ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması:

"10 Kasım'da bir öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor, ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınılmalı."

# Tuzla Piyade Okulu
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